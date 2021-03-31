Стартовала регистрация на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России" Политика

Стартовала регистрация на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России". Об этом сообщает АНО "Россия – страна возможностей"

Согласно информации, в стране началась регистрация на четвертый конкурс "Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Новый сезон проекта будет сильно отличаться от предыдущих не только тестами и методологией, но и самой структурой.

"За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек. Среди участников - 2 губернатора, 6 заместителей федеральных министров, 4 мэра городов, 3 вице-президента крупных корпораций, 6 генеральных директоров заводов и крупных компаний, 7 главных врачей больниц и медицинских центров и много других назначений", – отметил руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

В новом году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". Еще два отдельных направления будут запущены в апреле: трек "Международный" и трек "Студенты". Для участия в "Лидерах России" можно будет выбрать только один трек.

Новым треком четвертого конкурса "Лидеры России" станет специализация "Культура". Цель – выявить наиболее перспективные кадры в сферах культуры, искусства и образования.

Первый этап конкурса – регистрационная кампания – пройдет с 31 марта до 26 апреля 2021 года. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета-начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

"За четыре года конкурс "Лидеры России" стал устойчиво работающим социальным лифтом. Это совершенно новая система отбора руководящих кадров. Среди высоких назначений участников конкурса 80% происходят в госсекторе. Поэтому в этом году в конкурсе создан трек "Государственное управление". Его задача – найти наиболее перспективных госслужащих "новой формации", – сказал в заключение Алексей Комиссаров.