Нижегородские предприятия приглашаются к участию в конкурсе "Экспортер года" Бизнес

Нижегородские предприятия приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе "Экспортер года". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурс организовал Российский экспортный центр (РЭЦ). Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Подать заявку могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели.

"В прошлом году нижегородские предприятия прекрасно показали себя на конкурсе "Экспортер года". Для них это стало возможностью заявить о себе и еще раз продемонстрировать свой потенциал на федеральном уровне. Призываю наших экспортеров принять участие и в конкурсе 2021 года", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что Нижегородская область активно участвует в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"В прошлом году наш регион показал серьезный рост по объему несырьевого неэнергетического экспорта. И это с учетом пандемийного года. Меры поддержки способствуют реализации экспортного потенциала наших компаний и появлению новых экспортеров", - рассказал Глеб Никитин.

Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победителей окружного этапа объявят осенью. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне.

Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.

Ранее сообщалось, что объем несырьевого неэнергетического экспорта в Нижегородской области в 2020 году увеличился почти на 15% по сравнению с 2019-м годом и составил 3,93 млрд долларов. Регион занимает 1-е место в ПФО по объему несырьевого неэнергетического экспорта и 10-е место - в рейтинге субъектов РФ.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и направлен на увеличение объемов экспорта отечественной продукции за рубеж. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт сельхозпродукции" и "Поддержка экспортеров".