Клиника Шиба в Израиле – международный лидер в области медицинских инноваций

Многие люди сталкиваются со множеством вариантов того, где получить качественную медицинскую помощь, и важно принять осознанное решение. Медицинское обслуживание в Израиле – одно из лучших в регионе и во всем мире. В Израиле создана прекрасная система здравоохранения.

Медицинский центр Шиба (также больница Тель-ха-Шомер) – главный исследовательский и образовательный центр Израиля. Клиника Шиба признана на национальном и международном уровнях за выдающиеся достижения в области здравоохранения и медицинских исследований. Это одно из лучших медицинских учреждений Израиля, которое характеризует израильскую медицину в целом и является передовым не только на национальном, но и на международном уровне.

Клиника Шиба также возглавляет национальную борьбу с Covid-19 в Израиле. Постоянно совершенствуя технологии и предоставляя широкий спектр услуг. Команда Sheba глубоко привержена обеспечению внимательного и индивидуального ухода за пациентами. Наиболее успешными направлениями в этой клинике являются генетика, онкология, кардиология и педиатрия.

Это государственная больница, в которой есть детское отделение Сафра, скорая помощь для реабилитации, а также объекты, связанные с гериатрией и психиатрией. Ежегодно в Шибу обращается более миллиона пациентов.

Шиба уникальным образом сочетает в себе крупнейшую в Израиле больницу неотложной помощи и национальную реабилитационную больницу, где уделяется особое внимание отношению к пациентам, инновационным научным исследованиям и всестороннему медицинскому обучению. Преимущество лечения в этой клинике – относительно доступный уровень цен. Здесь на высоком уровне проводятся общехирургические операции.

В реабилитационный центр клиники входят: ожоговое, диагностическое отделение, клиника развития ребенка и институт кардиологии.

В медицинском центре Шиба созданы комфортабельные условия для стационарных больных. Все палаты оснащены кондиционерами, телевизорами. Есть Интернет. В каждом номере отдельная душевая, туалет, все необходимые гигиенические принадлежности.

Медицинский центр Шиба в Израиле предоставляет передовые медицинские услуги каждому и является всемирно признанным медицинским учреждением.

Международное признание клиники Шиба и ее растущая репутация возможны благодаря оказанию медицинских услуг по самым высоким международным стандартам, а также постоянному совершенствованию материальной базы и обучению медицинского персонала.

Сегодня Шиба – признанный лидер медицины не только в Израиле, но и во всем мире, и сотни тысяч вылеченных пациентов и миллионы благодарных отзывов их родственников являются лучшими сертификатами качества этого лечебного комплекса.

По версии престижного американского журнала Newsweek, медицинский центр вошел в десятку лучших клиник мира в 2019 году – рейтинг основан на эффективности медицинской помощи, уровне обслуживания, соответствии международным стандартам качества. Кроме того, медицинский центр является обладателем международного сертификата JCI, который выдают только лучшим клиникам мира.

Одно из ведущих направлений работы медицинского центра Шиба – онкология. Лечение рака различной локализации проводится в специализированном Онкологическом центре.

В медицинском комплексе пациенты получают самое современное лечение и индивидуальный подход к каждому клиническому случаю. При необходимости пациент может принять участие в клинических испытаниях новых лекарственных препаратов или методов лечения.

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