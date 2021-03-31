Автомобиль Toyota арестовали у нижегородца за долги за отопление Общество

Фото: пресс-служба компании

Автомобиль Toyota арестовали у нижегородца за долги за отопление. Об этом сообщает Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, специалисты компании совместно с сотрудниками службы судебных приставов в Дзержинске провели рейд. В ходе мероприятия у жителя города, проживающего на ул.Бутлерова, д. 38б и имеющего долги за отопление порядка 25 тысяч рублей был арестован легковой автомобиль Toyota.

Арест на транспортное средство должника был наложен судебным приставом на основании приказа о принудительном взыскании задолженности. В течение 10 дней автовладелец должен погасить долг за отопление, оплатить услуги эвакуатора и содержание транспорта на штрафстоянке, а также исполнительский сбор службы судебных приставов. Если оплата не поступит, то автомобиль будет реализован через специализированную организацию. Часть вырученных денежных средств будет направлена на погашение задолженности перед ресурсоснабжающей организацией.

"Арест имущества должника применяется после всех досудебных и судебных мероприятий, которые проводит наша компания. К сожалению, не все жители ответственно подходят к вопросам оплаты отопления и ГВС. И лишь столкнувшись с ситуацией, когда из-за неоплаты заблокирована их банковская карта или арестовано имущество, понимают, что реструктуризировать задолженность уже нельзя и единственный вариант – это полная оплата долга", - подчеркнул директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

В апреле текущего года Нижегородский филиал направил уведомления в адрес 16 тысяч неплательщиков Дзержинска и Кстова о необходимости погашения задолженности за отопление и горячую воду.

Если оплата не поступит в срок до 25 апреля, компания будет вынуждена приступить к подготовке документов в суд для принудительного взыскания.