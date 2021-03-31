Какие джинсы будут модны в этом сезоне?

Джинсы – основа любого гардероба. Мужчины любят их за простоту и прекрасный внешний вид. Носят их в разных странах и мужчины разных возрастов.

Дизайнеры каждый год создают новые модели, которые чем-то похожи на классические брюки, другие напоминают одежду американских фермеров, а третьи, и вовсе, сложно отнести к какому-то варианту, они уникальные.

Какие джинсы будут модны в этом сезоне?

В этом сезоне джинсы все также будут в тренде. Наверное, они никогда не выйдут из моды, будут только корректироваться некоторые составляющие.

Для ценителей комфорта всегда найдется интересный вариант. В этом сезоне в моде будут широкие джинсы, которые уже когда-то были в тренде.

На скинни не все обращают внимания. Многие отказываются от этой модели по простой причине, что скинни любимы метросексуалами. В этом сезоне их носят все, и нет ничего удивительного в этом.

Романтикам тоже есть, на что обратить внимание. Создать необычный образ можно с помощью моделей, которые обладают низкой посадкой. Отдельно стоит отметить джинсы с вышивкой. Но у такой модели не будет много поклонников.

Представители сильного пола не обратят внимание на брюки-клеш, хотя они также были представлены на недели моды.

Цвет

Несмотря на то, что черный всегда в моде, в этом сезоне подобные джинсы будут не актуальны. Дизайнеры советуют обращать внимание на джинсы синего или голубого цвета.

Однако, многие мужчины предпочитают останавливать свой выбор именно на темных моделях. Если модель из денима, то можно приобрести темно-синие джинсы.

Классические чиносы также будут актуальны в этом сезоне. Они представлены в различных силуэтах и выгодно подчеркивают достоинства фигуры.

Чиносы подходят далеко не всем. Парни высокого роста и со стройной фигурой могут выбирать эту модель и не переживать, что она будет плохо сидеть.

Для полных мужчин также подойдут чиносы, но только прямого кроя. Они скроют недостатки фигуры.

В этом сезоне забыли про яркие модели. Но не стоит переживать. На какой-то период их стоит вычеркнуть из своего гардероба. Дизайнеры уверяют, что скоро они снова вернутся на подиумы.

Особой популярностью в этом сезоне будут пользоваться джинсы, которые сочетают в себе несколько тканей, которые отличаются цветом. В какой-то период были популярны подобные модели. Модельеры вставляли заплатки, которые гармонировали с основным цветом.

Современные модели выполнены по другому принципу. Уже нет огромных дыр на коленях, которые так любили в прошлом сезоне. Но потертости остались, и они закрываются другой тканью, которая позволяет создавать контраст. На фоне темного выделяется светлая потертость.

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