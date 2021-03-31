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Общество

"Теплоэнерго" заменило уже более 10 км тепловых сетей в Нижнем Новгороде с начала года

09 апреля 2021 12:19  [53] Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" заменило уже более 10 км тепловых сетей в Нижнем Новгороде с начала года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, сейчас работы ведутся на ряде видовых объектов в центре города.

Так, в сквере имени Нестерова, где планируется благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды", работы по замене 150 метров сетей отопления выполнены уже на 70%.

На другом объекте – улице Варварской, перекладка трубопровода в ближайшие выходные потребует вскрытия дорожного полотна, которое затем будет заменено по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги".

Для этого с вечера пятницы до раннего утра понедельника движение транспорта будет организовано по временной схеме. Всего в ремонтную кампанию 2021 года "Теплоэнерго" заменит 1,7 км трубопроводов на 20 участках тепловых сетей в Нижнем Новгороде.

Как сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, графики проведения ремонтных работ по инициативе предприятия скоординированы таким образом, чтобы сразу по окончании замены сетей подрядчики могли приступать к запланированному ремонту дорог и благоустройству в рамках нацпроектов и программ благоустройства.

"Мы должны успеть произвести все основные работы до мероприятий празднования Дня города, а на видовых участках – уже в июле. При этом мы намерены сохранять темп ежегодной замены не менее 5% сетей. Так что графики достаточно плотные. К этой работе мы готовились заранее – выбрали подрядчиков, согласовали графики со смежными организациями, разработали резервные схемы для обеспечения подачи ресурса жителям. Темп набрали неплохой. На текущую дату более 10 километров сетей мы уже заменили, не ограничивая подачу теплоносителя", - отметил Илья Халтурин.

Напомним, в рамках ремонтной кампании 2021 года АО "Теплоэнерго" ведет работы по программам капитального ремонта, инвестиционной программы и текущего ремонта. По всем трем программам планируется заменить порядка 100 км сетей.

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Теги:
Теплоэнерго
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