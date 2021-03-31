Глеб Никитин рассказал о степени готовности строительства "Школы 800" Общество

Строительство школы в в Верхних Печерах Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о степени готовности строительства "Школы 800".

"Ввод этого объекта в год 800-летия Нижнего Новгорода особенно важен. Сейчас общая готовность строительства трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования в городе Бор оценивается в 63 процента", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что школа, рассчитанная на 4 550 мест, создается на условиях государственно-частного партнерства и позволит увеличить обеспеченность местами в образовательных учреждениях в нижегородской агломерации.

"В строительстве крупнейшего в регионе образовательного центра участвует около трех тысяч человек, которые трудятся в две смены. Используется 83 единицы техники. Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в состав Школы 800 войдут три учебных корпуса в Нижнем Новгороде (на бульваре Южном, в микрорайоне Верхние Печеры и в Сормовском районе), а также центр дополнительного образования в городе Бор.

На объекте №1, на бульваре Южном, завершено строительство цокольного этажа, специалисты прокладывают инженерные коммуникации. Частично уже построены стены и перегородки, завершена прокладка наружных сетей электроснабжения.

строительная площадка на бульваре Южном

На объекте №2 - в Верхних Печерах – также построен цокольный этаж и ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. Строители прокладывают сети водопровода и ливневой канализации.

строительная площадка в Верхних Печерах

На объекте №3 - в Сормовском районе - производятся гидроизоляционные работы, утепление цокольной части здания. В корпусах ведутся кирпичная кладка наружных, внутренних стен и перегородок, армирование и бетонирование плит перекрытия, вертикальных несущих конструкций и устройство вентилируемого фасада.

строительная площадка в Сормовском районе

На объекте в городе Бор прокладывают наружные сети. Кроме того, здесь забетонирована фундаментная плита под ФОК. Производится демонтаж наружных инженерных сетей и перегородок в корпусах.

Образовательный комплекс "Школа 800" создается в рамках национального проекта "Образование". Строительство образовательного комплекса осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Нижегородской области и ООО "Первая концессионная компания "Просвещение" 22 января 2020 года. Это первый в России крупный инвестиционный проект в формате государственно-частного партнерства в отношении образовательной организации.

Все корпуса Школы 800 будут объединены общей образовательной программой. Открытие комплекса позволит создать для школьников индивидуальные образовательные траектории, предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования.

Ключевая идея проекта заключается в формировании школы двух ступеней: базовой школы (1-6 класс) и старшей школы (7-11 класс). На первой ступени учащиеся будут получать универсальную подготовку, в том числе изучать иностранные языки, а на второй предусмотрено не менее 10 различных направлений подготовки (гуманитарное, техническое, художественное, социально-экономическое, академическое, IT).