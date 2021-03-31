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Экс-губернатору Ульяновской области Сергею Морозову предложили стать помощником полпреда в ПФО. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда ПФО.
Согласно информации, 9 апреля полномочный представитель главы государства РФ в ПФО Игорь Комаров поблагодарил ушедшего в отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и предложил ему стать помощником, чтобы вместе работать на благо Ульяновской области и округа.
Также 9 апреля Игорь Комаров представил депутатам Заксобрания региона и членам правительства врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских.
Напомним, что отставку по собственному желанию Сергея Морозова ранее принял президент Владимир Путин.
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