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Экономика

Глеб Никитин пригласил инвесторов к участию в конкурсе "Инвестиционный проект года"

09 апреля 2021 15:51  [109] Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил компании, реализующие проекты на территории региона, к участию в ежегодном конкурсе "Инвестиционный проект года".

Как отмечают организаторы мероприятия, инвесторы до 30 апреля 2021 года могут зарегистрироваться и подать заявку на официальном сайте конкурса: инвест-проект-нн.рф.

"Конкурс "Инвестиционный проект года" проводится в регионе с 2006 года, в прошлом году из-за пандемии он впервые прошел в дистанционном формате. В 2021-м мы возвращаемся в привычный очный формат и надеемся на продуктивный диалог с предпринимательским сообществом. Традиционно такие мероприятия позволяют отметить наиболее значимые для региона инвестиционные проекты в самых различных отраслях экономики, которые стартовали или были реализованы в течение прошлого года", — отметил Глеб Никитин.

Конкурс проводится по 8 номинациям: "Инвестиционный проект года в сфере промышленного производства", "Инвестиционный проект года в сфере модернизации промышленного производства", "Инвестиционный проект года в сфере сельского хозяйства", "Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости", "Инвестиционный проект года в сфере услуг", "Инвестиционная инициатива года", "Инвестиционное начинание года", "Самое инвестиционно-гостеприимное муниципальное образование".

"При выборе победителей основным критерием является не только объем привлеченных инвестиций или масштабность проекта, но и его социальная значимость для района или города", — добавил губернатор Нижегородской области.

В состав жюри конкурса войдут: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков, министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, министр информационных технологий и связи Сергей Ефимов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев, министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаил Морозов, министр социальной политики Нижегородской области Юрий Хабров, генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Тимур Халитов.

Требования к инвесторам и проектам опубликованы на официальном сайте конкурса.

 

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