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Культура и отдых

"Паганини трубы" Сергей Накаряков посетит в июле Нижний Новгород

09 апреля 2021 16:11  [56] Культура и отдых

"Паганини трубы", музыкант-виртуоз Сергей Накаряков планирует посетить Нижний Новгород в июле. Об этом он заявил в авторской программе Романа Скуднякова "Без галстука" (ТК "Волга").

"Я всегда с удовольствием приезжаю и выступаю в Нижнем Новгороде, когда меня приглашают! В этом году планирую приехать на концерт своего друга, пианиста Евгения Брахмана в июле. Кроме того, меня пригласили выступить на музыкальном фестивале "Стрелка", если позволит гастрольный график, обязательно буду,"- рассказал Сергей Накаряков.

Стоит отметить, что съемочной группе программы "Без галстука" удалось встретиться с Сергеем Накаряковым в Москве на его первом концерте после пандемии. В интервью он рассказал о планах на будущее, вспомнил детство в Горьком, рассказал, почему он называет себя "домашним продуктом" и как серьезная травма позвоночника заставила его взять в руки трубу.

Авторскую программу Романа Скуднякова "Без галстука" смотрите в эфире ТК "Волга" по пятницам в 20:50 и Общественного телевидения России (ОТР) по субботам в 17:25. Также программу можно посмотреть на сайте телекомпании https://www.volga-tv.ru/avt/pr3/

СПРАВКА:
Сергей Накаряков – один из самых известных трубачей в мире. Родился в городе Горьком, в возрасте 8 лет переехал с родителями в Израиль. В 13 лет после выступления на фестивале в Кросхольме был назван финской прессой "Паганини трубы". А в 1997 году издание Music und Theater назвало его "Карузо трубы", отметив необыкновенную тембральную яркость игры. Обладая огромным репертуаром, Сергей Накаряков постоянно расширяет его, создавая собственные переложения различных произведений для трубы. Также он играет на флюгельгорне.
В 2002 году музыкант получил награду немецкого государственного телеканала ZDF ECHO Klassik от немецкой Phono-Academy как лучший инструменталист года.

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Теги:
Искусство культура Музыка
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