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Общество

Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Николая Левина

09 апреля 2021 17:36  [124] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Николая Левина.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, председатель Совета депутатов Богородского муниципального округа скончался 8 апреля на 65-м году жизни.

"Мы запомним Николая Алексеевича Левина как человека неравнодушного, активно участвующего в развитии Богородского района. За годы его депутатской деятельности он многое сделал для строительства детских садов, реконструкции спортивных объектов, ремонта дорог в городе и на селе", - отметил Глеб Никитин.

Прощание с Николаем Алексеевичем Левиным состоится 10 апреля в городском Доме культуры Богородска по адресу: переулок Центральный, 6. В 11:00 пройдет панихида, в 11:40 - митинг. Похороны состоятся на кладбище на ул. Минина.

Левин Николай Алексеевич родился 24 августа 1956 года. Трудовую деятельность начинал на Арзамасском машиностроительном заводе. В 1985 году Н.А.Левин был назначен директором Богородского завода монтажных заготовок, а в 1986 году возглавил ПМК "Горькиймелиорация". Два созыва подряд Николай Алексеевич был депутатом Доскинского сельского совета и главой МСУ Доскинского поселения. В декабре 2019 года Н.А.Левин был избран председателем Земского собрания Богородского муниципального района, а 9 октября 2020 года – председателем Совета депутатов Богородского муниципального округа.

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