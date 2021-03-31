Пожар в Автозаводском районе унес жизнь человека Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пожар в Автозаводском районе унес жизнь человека.

По сведениям пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Автозаводском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 10 апреля.

На место происшествия в оперативном порядке выехали пожарно-спасательные подразделения.

Для ликвидации последствий пожара от МЧС были задействованы 23 человека и 6 единиц техники.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, погиб один человек.