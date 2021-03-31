Пожар в Автозаводском районе унес жизнь человека.
По сведениям пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Автозаводском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 10 апреля.
На место происшествия в оперативном порядке выехали пожарно-спасательные подразделения.
Для ликвидации последствий пожара от МЧС были задействованы 23 человека и 6 единиц техники.
Как сообщили в региональном главке МЧС России, погиб один человек.
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