Нижегородский НОЦ подписал соглашение о сотрудничестве с центром "Российская Арктика" Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородский научно-образовательный центр подписал соглашение о сотрудничестве с научно-образовательным центром "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" (НОЦ "Российская Арктика").

Документ был подписан во время рабочего визита делегации НОЦ "Российская Арктика" в Нижегородскую область.

В рамках соглашения стороны, в частности, планируют наладить обмен опытом, заняться формированием экспертных групп, организовывать совместные мероприятия.

Взаимодействие будет осуществляться в рамках национального проекта "Наука и университеты".

По сообщению пресс-службы нижегородского правительства, делегация "Российской Арктики" посетила площадки центра инновационного развития ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Гости ознакомились с проектами, которые реализуются в рамках Нижегородского НОЦ: биосовместимыми и биоразлагаемыми полимерами, системами автоматизации полетов беспилотников, проектом, связанным с созданием акустических материалов, а также с цифровыми интеллектуальными электроэнергетическими сетями.

"Нижегородский НОЦ во многом схож с НОЦ "Российская Арктика". У нас по пять направлений работы и почти одинаковое число участников - 29 в Нижегородской области и 33 – у коллег. Но есть и отличия: НОЦ "Российская Арктика" – межрегиональный. В него входят Мурманская, Архангельская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Среди его участников много крупных флагманских организаций из других регионов. Поэтому особенно приятно, что коллеги с большим интересом отнеслись к нашему центру и захотели сотрудничать с нами в таких областях, как аддитивные (3D) технологии, физиология и биомедицина. Это мы детально обсудили на рабочем совещании", - отметил директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин.

По словам научного руководителя НОЦ "Российская Арктика" Марата Есеева, такие встречи очень важны.

"Опыт Нижегородского НОЦ, несомненно, полезен НОЦ "Российская Арктика" в работе по программной деятельности, а взаимодействие по намеченным направлением взаимовыгодно для наших участников», - сказал Марат Евсеев.

Напомним, решением президента России Владимира Путина 2021 год признан Годом науки и технологий. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее подчеркнул, что это решение особо важно для нашего региона.

"Нижегородская область всегда развивалась благодаря теснейшей связи высшего образования, науки и реального сектора экономики. Наш регион стабильно входит в пятерку лучших в стране по уровню образовательного потенциала. Неслучайно в Нижегородской области в числе первых в России создан Научно-образовательный центр мирового уровня. Он объединяет науку, промышленность, бизнес, образование и является по-настоящему творческим пространством. Всего в вузах Нижегородской области обучается около 90 тысяч человек. У региона колоссальный потенциал в сфере науки и технологий, для его максимального раскрытия необходимы новые партнеры и самые передовые решения", - отметил Глеб Никитин.