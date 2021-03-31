Росгвардейцы ликвидировали возгорание на улице Строкина Происшествия

Фото предоставлено управлением Росгвардии по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Росгвардейцы ликвидировали возгорание на улице Строкина.

По информации управления Росгвардии по Нижегородской области, в многоквартирном доме на ул. Строкина в тамбурах квартир на 2 и 3 этажах произошло открытое возгорание электропроводки.

Сотрудники вневедомственной охраны Дмитрий Макеев и Денис Смирнов ликвидировали возгорание и передали информацию о ЧП представителям оперативных служб.

Согласно предоставленной информации, удалось избежать распространения огня.

Эвакуация жильцов не понадобилась.