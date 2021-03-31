Фото предоставлено управлением Росгвардии по Нижегородской области
Росгвардейцы ликвидировали возгорание на улице Строкина.
По информации управления Росгвардии по Нижегородской области, в многоквартирном доме на ул. Строкина в тамбурах квартир на 2 и 3 этажах произошло открытое возгорание электропроводки.
Сотрудники вневедомственной охраны Дмитрий Макеев и Денис Смирнов ликвидировали возгорание и передали информацию о ЧП представителям оперативных служб.
Согласно предоставленной информации, удалось избежать распространения огня.
Эвакуация жильцов не понадобилась.
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