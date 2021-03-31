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Происшествия

Росгвардейцы ликвидировали возгорание на улице Строкина

11 апреля 2021 16:03  [48] Происшествия
Фото предоставлено управлением Росгвардии по Нижегородской области

Фото предоставлено управлением Росгвардии по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Росгвардейцы ликвидировали возгорание на улице Строкина.

По информации управления Росгвардии по Нижегородской области, в многоквартирном доме на ул. Строкина в тамбурах квартир на 2 и 3 этажах произошло открытое возгорание электропроводки.

Сотрудники вневедомственной охраны Дмитрий Макеев и Денис Смирнов ликвидировали возгорание и передали информацию о ЧП представителям оперативных служб.

Согласно предоставленной информации, удалось избежать распространения огня.

Эвакуация жильцов не понадобилась.

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Теги:
Пожар Росгвардия
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