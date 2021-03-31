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ГИБДД разыскивает водителя, насмерть сбившего женщину в Автозаводском районе. Об этом сообщили в в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 10 апреля в 02:00 на ул. Лескова 20.
Отмечается, что неустановленный водитель на неустановленной автомашине сбил 38-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.
Женщина получила тяжелую сочетанную травму и скончалась до приезда скорой помощи.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя, совершившего наезд на пешехода.
Всего на дорогах Нижегородской области в период с 9 по 11 апреля сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано 28 ДТП, в которых один человек погиб и еще 36 участников дорожного движения получили травмы.
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