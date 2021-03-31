Дело о попытке убийства свидетельницы кражи в Сергаче направлено в суд Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Сергача, который пытался убить сотрудницу транспортной организации, ставшей свидетельницей кражи. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Следователи полагают, что преступление произошло в июле 2005 года. Подозреваемый местный житель, которому сейчас 43 года, пытался украсть имущество с территории грузового двора железнодорожной станции Сергач. В это время его заметила потерпевшая. Обвиняемый ударил женщину по голове тяжелым предметом, а потом стал душить, из-за чего женщина потеряла сознание, а мужчина, бросив ее, покинул место преступления. Женщине удалось выжить благодаря подоспевшей подмоге, которую она успела вызвать по рации.

Тогда в ходе расследования, оперативные сотрудники обнаружили недалеко от места преступления пустые банки из-под алкогольных напитков с отпечатками пальцев. Отпечатки были занесены в специальную базу и недавно полиции удалось установить личность нападавшего.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас расследование дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.