Нижегородская область подготовилась к пожароопасному сезону Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Завершилась проверка готовности Нижегородской области к пожароопасному сезону 2021 года. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

И.о. министра лесного хозяйства области Роман Воробьев сказал, что в соответствии с критериями оценки, утверждёнными Федеральным агентством лесного хозяйства, Нижегородская область к пожароопасному сезону 2021 года признана готовой.

"Самый действенный способ борьбы с лесными пожарами – превентивные меры. В последние годы в регионе проводится активная работа по созданию эффективной системы охраны лесов от пожаров, основанной на профилактике возгораний, их своевременном обнаружении с помощью авиации и дистанционного видеонаблюдения", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Благодаря областному финансированию в текущем году будет решён ряд системных задач по охране лесов от пожаров, важнейшая из которых - полноценное развитие системы видеонаблюдения за лесными пожарами. На эти цели выделено 15,1 млн рублей", - добавил Глеб Никитин.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области уточнили, что договор на дистанционный видеомониторинг лесных пожаров заключен в апреле. Для этих целей планируется задействовать 93 камеры видеонаблюдения.

В арсенале нижегородских лесхозов - 419 единиц лесопожарной техники и 3 139 единиц оборудования.

Напомним, что в 2021 году в рамках нацпроекта "Экология" в Нижегородской области появятся еще две новые усовершенствованные лесопожарные станции – В Воротынском и Ковернинском районах. В настоящее время в регионе функционируют 42 лесопожарные станции.