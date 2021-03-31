Отключение аналоговых каналов может произойти в Нижнем Новгороде до июня

Отключения трансляции аналоговых каналов могут произойти в Нижнем Новгороде с середины до конца апреля этого года. Об этом сообщили в нижегородском филиале филиал РТРС.
Поясняется, что с 14 апреля стартует модернизация системы эфирного радиовещания на телебашне в Нижнем Новгороде. Во время работ специалисты обновят технологические каналы доставки, по которым радиосигнал "поднимается" на телебашню, демонтируют устаревшее и установят современное трансляционное оборудование, обеспечивающее "выдачу" радиостанций в эфир.
Именно поэтому с 14 по 30 апреля по будням возможно кратковременное отключение трансляции аналоговых телерадиопрограмм. Отключения не затронут каналы цифрового эфирного телевидения.
Второй этап начнется после майских праздников. Модернизация системы радиовещания продлится на нижегородской телебашне до середины июля. График проведения работ может быть скорректирован из-за неблагоприятных погодных условий.
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