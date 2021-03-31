Ирина Пегова: карьера и личная жизнь

Ирина Пегова является российской актрисой театра и кино. Она сыграла в 80 фильмах и была задействована в 15 спектаклях. Ни раз ей вручали престижные театральные и кинопремии. Также она была отмечена званием народного артиста России.

Ирина Пегова родилась в небольшом городе, расположенном возле Нижнего Новгорода. Её отец был спортсменом, а мать работала на заводе. В детстве Ирина увлекалась различными видами спорта, в старших классах пристрастилась к занятиям по вокалу. В это же время она окончила музыкальную школу по классу скрипка. В 1995 году Ирина Сергеевна поступила в Нижегородское театральное училище. Она училась на курсе у одного из самых известных педагогов. После окончания обучения она стала дипломированным специалистам. Ее пригласили на работу в Московский театр, где она проработала примерно 5 лет. В 2006 году её пригласили в труппу МХАТ имени Чехова. Она играла в Московском Академическом театре.

На данный момент Ирина Пегова является актрисой Московского театра Олега Табакова. Она принимала участие в различных спектаклях. В 2005 году была удостоена театральной премии, а спустя два года получила ещё 2 престижных награды. Ее дебют в кино случился в 2002 году. Здесь она приняла участие в семейной мелодраме. Ей досталась небольшая роль ветеринарного врача. Уже спустя год она снялась в одном из наиболее успешных фильмов. Этот стала картина Алексея Учителя "Прогулка". Здесь Пеговой дали одну из главных ролей. После данной картины новоиспеченная актриса приобрела большую популярность. Ее стали приглашать другие режиссеры.

В 2005 она ещё раз решилась на сотрудничество с А.Учителем. Последующие семь лет актриса была очень востребована. В прошлом году на экраны вышло сразу несколько сериалов с ее участием. Кроме работы в кино и театре она участвовала в телевизионных программах и развлекательных шоу. Также она принимала участие в танцевальном шоу в 2015 году, где заняла первое место. В 2020 году ей посчастливилось поучаствовать в танцевальном шоу на льду и занять седьмую строчку.

Пегова находится в разводе с бывшим супругом. Со своим мужем она вступила в брак в 2005 году, а в 2006 году у них родилась дочь. После совместного проживания в течение 6 лет супруги развелись. Как сообщает сама актриса, на данный момент она чувствует себя прекрасно, не стремится вступать в новые отношения и уделяет всё время воспитанию дочери и построению карьеры.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.