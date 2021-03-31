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Политика

Глеб Никитин участвовал в заседании комиссий Госсовета по направлениям "Экология" и "Транспорт"

12 апреля 2021 18:04  [37] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совместном заседании комиссий Госсовета по направлениям "Экология и природные ресурсы" и "Транспорт". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Заседание состоялось под председательством помощника президента, секретаря Государственного Совета Игоря Левитина. Напомним, что Глеб Никитин является председателем комиссии "Экология и природные ресурсы".

Открывая заседание, которое прошло в режиме видеоконференции, Игорь Левитин напомнил, что по итогам заседания президиума Госсовета в 2016 году неоднократно давались дополнительные поручения президента по соответствующей тематике, а также отметил необходимость совершенствования механизмов, регулирующих функционирование участников внешнеторговой деятельности при осуществлении рейдовой перевалки грузов, и важность поднимаемой проблемы в первую очередь с точки зрения защиты окружающей среды.

Участники мероприятия рассмотрели проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания и другие законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования осуществления перегрузки грузов с судна на судно за границами морских портов)".

Обсуждались, в частности, вопросы, связанные с перегрузкой грузов за пределами акваторий морских портов во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и во внутренних и территориальных водах РФ в Каспийском море.

По итогам дискуссии будет подготовлен протокол заседания с учётом высказанных замечаний и предложений.

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Теги:
Глеб Никитин Транспорт Экология
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