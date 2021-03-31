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Спорт

"Финал Кубка России по футболу станет ярким спортивным событием сезона", - Глеб Никитин

12 апреля 2021 20:14  [83] Спорт
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал финал Кубка России по футболу одним из самых ярких спортивных событий сезона.

Как напомнили в пресс-службе регионального правительства, финальный матч Бетсити Кубка России сезона 2020/21 пройдет на стадионе "Нижний Новгород". Такое решение было принято на Бюро Исполкома РФС, которое состоялось 12 апреля.

"Стадион Нижний Новгород уже принял много ярких спортивных мероприятий мирового уровня, включая матчи Чемпионата мира по футболу и Суперкубок России по футболу. К сожалению, эту работу приостановила пандемия. Сейчас мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, в том числе это касается массовых мероприятий. В Нижнем Новгороде активно развивается и футбольная жизнь, делаются успехи в профессиональном спорте", - прокомментировал Глеб Никитин.

"Все это позволяет говорить о том, что есть все возможности провести финал Кубка на самом высоком уровне. Важно и то, что Нижний Новгород отмечает в этом году своё 800-летие. Спортивные события становятся важной частью событийного ряда", - добавил глава региона.

"В ближайшее время будут приняты соответствующие решения по матчу в части санитарно-эпидемиологических правил. Уверен, что в текущей ситуации игру можно провести и ярко, и безопасно для зрителей", - пояснил губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Футбол Чемпионат
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