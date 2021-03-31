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Общество

Повторные заражения коронавирусом вызваны его штаммами, - эксперт РАН

13 апреля 2021 12:08  [80] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Повторное заболевание COVID-19 происходит после заражения штаммами коронавируса, а не его первоначальной версией. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Новые свойства штаммов коронавируса, а именно поражение большего числа людей, будут способствовать тому, что распространение инфекции увеличится. Повторная коронавирусная инфекция обусловлена, бесспорно, другим штаммом", - приводит ТАСС слова Александра Горелова.

Он также сказал, что существующие в России вакцины от коронавируса также эффективны против штаммов и могут быть модифицированы в случае изменения состава мутаций. На создание вакцины от новых штаммов потребуется не более двух месяцев, считает эксперт.

Основных штаммов нового коронавируса семь, они обозначаются буквами GR, G, GH, O, S, L и V. Все началось со штамма L - именно его обнаружили в китайском Ухане в декабре 2019 года.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Медицина и здоровье
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