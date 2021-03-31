Соломон Апоян планирует принять участие в выборах в Заксобрание от "Единой России"

Соломон Апоян (слева)
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Главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян планирует принять участие в выборах в Законодательное собрание от "Единой России". Об этом сообщает НРО партии.
Согласно информации, он будет представлять партию по региональной группе №6.
"Участие в предварительном голосовании – это возможность проверить собственные силы. На этом этапе мы сможем пообщаться с жителями, узнать, что их волнует. А самое главное - выдвигать на выборы будут сами нижегородцы, поддержав того или иного кандидата своим голосом. В дальнейшем это будет придавать уверенности", - сказал Соломон Апоян.
Он добавил, что в период пандемии возглавляемый им СПИД-центр стал крупнейшей лабораторией региона по диагностике ковидной инфекции. Его специалисты в сутки выполняли до трех тысяч исследований.
"Вот этот накопленный опыт я готов транслировать дальше в Законодательном собрании Нижегородской области. Для себя принял решение, что готов идти и помогать людям", - заявил Соломон Апоян.
Напомним, что выдвижение участников предварительного голосования "Единой России" стартовало 15 марта и продлится до 29 апреля. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая в электронном формате.
Голосование будет организовано по максимально открытой модели. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов "Единой России" утвердит съезд партии.
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