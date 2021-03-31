Независимая судебная экспертиза

В жизни каждого человека случаются разные ситуации. Иногда мы даже не подозреваем о том, что попадем в какую-то передрягу. Хорошо, если человек знает законы и может все решить самостоятельно. А как быть тем, кто далек от юридического сообщества?

Главное в такой ситуации не паниковать и обратиться за помощью к профессионалу, который быстро справится с поставленной задачей и все разложит по полочкам.

Независимая судебная экспертиза: что это такое?

Судебная экспертиза, которая проводится независимыми экспертами – процедура, в основе которой лежат различные исследования. Она нужна для того, чтобы установить принадлежность какого-то предмета или человека к тому или иному делу.

Занимается проведением процедуры специалист, который имеет соответствующее образование и знания в той или иной области. Специалист должен разбираться в науке, искусстве, технике и других направлениях, чтобы вынести верный вердикт. Перед ним ставятся определенные задачи, которые он и должен решить.

Обычно на экспертизу отправляет судья или орган дознания. Может направить на экспертизу прокурор или следователь. Результат очень важен, т.к. он позволяет установить вину человека или принадлежность какого-то предмета к делу.

Процедуру должны проводить незаинтересованные лица. Только в таком случае можно получить 100% результат.

Экспертно-правовой центр "Прометей" занимается проведением различных экспертиз не первый год. Специалисты центра готовы помочь в любом вопросе и предоставить правдивую информацию заказчику.

Специалисты изучат ситуацию и дадут свою независимую оценку по сложившемуся делу. Стоит отметить, что центр занимается судебными экспертизами почти по 20-ти направлениям. Они также проводят и оценку имущества.

В «Прометей» обращаются по разным вопросам. Сотрудники центра занимаются и научно-практической деятельностью. Среди специалистов немало преподавателей, которые делятся своими знаниями в лучших университетах. Руководит центром Р. А. Митюшкин – кандидат экономических наук.

В какие сроки может быть готов результат?

Если подойти к этому вопросу с законодательной точки зрения, то закон не каким образом не регламентирует определенный срок. Срок может поставить специалист. Ему нужно провести экспертизу и дать заключение по поставленному вопросу. Конечно, исследования не затягиваются на года и даже на месяцы.

К примеру, если нужно провести лингвистическую экспертизу, то результат будет доступен примерно через 10-12 дней. Строительная экспертиза занимает не больше 14 дней, а автотехническая проводится минимум в 10 дней.