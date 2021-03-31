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Общество

Больница №39 Нижнего Новгорода пополнилась новым оборудованием

13 апреля 2021 17:29  [145] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Новое высокотехнологичное медицинское оборудование поступило в больницу №39 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Поступившая в больницу станция Sysmex UN позволяет получить информацию для раннего лечения пациентов с инфекцией мочевыводящих путей.

"Это оборудование дает преимущества, как нашим пациентам, так и медицинскому персоналу. Проведя один анализ, теперь можно получить комплексную оценку поражения почек, выявить атипичные клетки, что необходимо для раннего выявления рака мочевого пузыря до появления симптомов у пациента", - рассказал главный врач больницы Владимир Макаров.

При диагностике с использованием нового оборудования значительно ускоряется выдача результатов исследований, что предотвращает антибиотикотерапию без показаний. Специалисты могут поставить диагноз в день взятия пробы. Станция Sysmex UN поставлена в больницу на апробацию.

Как сообщили в региональном Минздраве, в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на приобретение нового оборудования в городскую клиническую больницу №39 Нижнего Новгорода было направлено более 16,5 млн рублей. В 2021 году этой больнице выделено более 20 млн рублей из федерального бюджета по программе модернизации первичного звена на ремонт поликлиник.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и включает в себя 8 направлений: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и "Развитие экспорта медицинских услуг".

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект
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