Боевые снаряды обнаружены около дороги на Бору Происшествия

Фото: Telegram-канал Нижний №1

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Боевые снаряды обнаружены около дороги на Бору. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Три боевых снаряда находились на 15 км автодороги Р-159. Сообщение о подозрительных предметах поступило правоохранителям сегодня в 11.30.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что идентифицировали эти предметы как три боевых снаряда калибром 122 мм. Боеприпасы были отправлены на утилизацию.

Снаряды такого калибра использовались для гаубицы.