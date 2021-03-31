Фото:
Боевые снаряды обнаружены около дороги на Бору. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Три боевых снаряда находились на 15 км автодороги Р-159. Сообщение о подозрительных предметах поступило правоохранителям сегодня в 11.30.
Прибывшие на место специалисты выяснили, что идентифицировали эти предметы как три боевых снаряда калибром 122 мм. Боеприпасы были отправлены на утилизацию.
Снаряды такого калибра использовались для гаубицы.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+