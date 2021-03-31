USB-зарядки хотят установить в муниципальных автобусах Нижнего Новгорода

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Студенты нижегородского филиала "Высшей школы экономики" разработали проект "Подзарядись в пути", предусматривающий установку в автобусах USB устройств для зарядки гаджетов. Об этом рассказали в Общественной палате Нижнего Новгорода, которая рассмотрела и поддержала проект.
Речь идет об установке зарядных устройств пока в десяти муниципальных автобусах. USB-разъем будет крепиться на поручне и содержать два гнезда, что позволит заряжать два гаджета одновременно.
По словам студентов, предварительное разрешение от министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и согласие "Нижегородпассажиравтотранса" на установку устройств уже получено.
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