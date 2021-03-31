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Спорт

"Нижний Новгород станет отличной площадкой для проведения "Финала Восьми", - Глеб Никитин

13 апреля 2021 20:07  [45] Спорт
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал выбор Нижнего Новгорода в качестве площадки для проведения баскетбольной Лиги чемпионов.

В рамках спортивного мероприятия в Нижнем Новгороде выступят сильнейшие клубы Лиги Чемпионов сезона 2020-2021.

"Мы благодарим Баскетбольную Лигу чемпионов за оказанное доверие в проведении столь масштабного и яркого мероприятия. У нас есть возможность организовать игры с присутствием зрителей и с соблюдением всех мер безопасности. Уверен, что интерес будет серьезным с учетом того, что за победу поборется БК "Нижний Новгород". Символично, что игры пройдут в праздничные дни - с начала мая до Дня Победы", - сказал Глеб Никитин.

"2021 год уже позволил нашему региону сконцентрировать много значимых событий. 800-летие Нижнего Новгорода становится все более важной точкой притяжения на международном уровне", - добавил губернатор Нижегородской области.

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Теги:
Баскетбол Глеб Никитин Чемпионат
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