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Как научить ребенка правильно говорить?

13 апреля 2021 20:48  [84]

Каждая мама следит за тем, чтобы ее ребенок правильно развивался и все умел. Но не всегда получается научить ребенка говорить правильно. Часто случается, что малыш не выговаривает какие-то буквы, проглатывает окончания или попросту говорит непонятно.

Не стоит откладывать занятия в долгий ящик. Нужно просто начать знакомить ребенка с поэзией. Специалисты советуют читать детям стихи еще в грудном возрасте. Даже если ребенок не умеет говорить, то он все понимает и запоминает. Ребенку нужно читать стихи и делать это постоянно. Это могут быть небольшие стишки на ночь, за едой или во время прогулки. Можно приобрести рифмованные сказки, которые намного проще запоминаются и оставляют положительное впечатление. Детям такое очень нравится.

Малыш взрослеет и уже вовсю болтает. Не стоит упускать этот момент. Уже пришло время, и пора выучить первые стишки. Рифмы для детей составить не сложно. Можно придумать увлекательную игру и заставить малыша пофантазировать. Он будет повторять слова и научится их правильно говорить. Интересна такая игра будет не только для детей, но и для взрослых.

Придумывание слов, которые рифмуются друг с другом, помогает расширить кругозор малыша и пополняет словарный запас.

Очень часто молодые мамочки задаются вопросом: «Зачем нужны стихи, если ребенок и так неплохо говорит?». Стихи нужны и начать учить их стоит как можно раньше.

Малыш не только учится запоминать. Он начнет понимать речь и научится правильно строить предложения. Со временем он будет выстраивать предложения в логическую цепочку, и составлять небольшие рассказы.

Стихи заставляют полюбить родной язык. Они раскрывают перед малышом другой мир. С ребенком намного проще найти общий язык, играя. Если его просто заставлять, то ничего из этого не получится. А интересная и увлекательная игра дает возможность уйти от занудного обучения и узнать много нового.

Да, подобрать рифму к слову не так просто, как может показаться. Но стоит попробовать. Ребенок постепенно втянется в процесс и начнет фантазировать. Подобные игры помогают развить логическое мышление и воображение. Малыш будет запоминать то, что он придумал и тем самым улучшит свою память.

Развивающие игры положительно влияют на детей, которые не могут играть в спокойные игры. Они становятся усидчивее.

Но, чтобы игра получилась, и ребенок заинтересовался, стоит ознакомиться со специальными пособиями, которые позволяют найти интересные игры, а рекомендации специалистов научат двигаться в верном направлении.

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