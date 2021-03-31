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Онлайн-трансляции на мероприятия

14 апреля 2021 08:50  [60]

Фирма "Стрим Парк" предоставляет возможность проведения трансляций в интернете на разного рода мероприятия. Здесь вы можете создать трансляцию на мероприятия различного формата.

В основном для трансляции применяют две-три камеры. Вы можете заказать и проекты с долгим периодом подготовки и применением спецоборудования: теле операторов и экранов, камер экшен, квадрокоптеров и иного оборудования.

Если вас интересует блог про трансляции, посмотреть его вы можете здесь stream-park.ru. Прямой эфир предоставляет множество возможностей:

  1. Трансляции в различных соцсетях.
  2. Географическое оформление эфира.
  3. Интерактив для зрителей: открытый чат.
  4. Трансляции закрытого типа с доступностью по онлайн билету.
  5. Главная страница с созданием учетной записи, сообщением о старте эфира.
  6. Многоязычная трансляция.

На всех проектах применяют лишь специализированные инструменты, которые имеют высокую надежность и стойкость к отказам. Также применяется специальная система, за счет которой трансляция будет без перерывов даже в ситуации, если отключится ведущий интернет-канал или электричество. Так что вам не нужно будет волноваться за то, что трансляция прервется.

Цену такой трансляции вы сможете узнать на портале фирмы. Прямая трансляция является технически непростой услугой, цена может быть различной и меняться исходя из множества вещей: места организации мероприятия, звука, комплектации, интернет-канала на площадке, времени установки оборудования и т.д. Вы можете позвонить менеджерам компании, они рассчитают персональную стоимость такой трансляции для конкретно вашего проекта.

Всего компания успела реализовать уже более 700 проектов. В ее штате работают 11 квалифицированных сотрудников. Клиентами являются такие крупные бренды, как Билайн, Сбер, Браун, National Geographic и другие.

Вы можете создать не только прямую трансляцию, но и провести телевизионный мост, трансляцию из павильона, интернет мероприятие со спикерами, находящимися удаленно. Каждое мероприятие будет организовано качественно. Компания организует онлайн-трансляции в Москве, Санкт-Петербурге, а также выезжает в регионы России. Оставить заявку на проведение мероприятия вы сможете на сайте компании. Специалисты рассмотрят ее и обговорят с вами все нюансы. Ваше мероприятие будет проведено на высоком качественном уровне.

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