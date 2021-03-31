Циклевка паркета от "Идеал паркет"

Циклевка паркета – это его восстановление с помощью удаления изношенных слоев. Сделать эту процедуру аккуратно и хорошо смогут в компании "Идеал-паркет".

Подробнее посмотреть, как выполняется циклевка паркета, а также узнать тарифы и расценки можно на сайте ideal-rem.ru.

Услуги компании

"Идеал-паркет" готов выполнить для вас разные виды работ: циклевку, шлифовку, заделку щелей, нанесение лака, тонировку и многое другое.

Расценки будут зависеть от типа работ. На сайте ideal-rem.ru вы можете рассчитать стоимость.

Комнату площадью в 18-25 квадратных метров мастера компании смогут отшлифовать за 1 рабочий день. От 25-30 квадратных метров – за 2 дня. От 50 до 100 квадратных метров – за 6 дней.

В какие этапы выполняется циклевка? Сначала доска шлифуется, и верхний слой лака удаляется. Затем аккуратно убирается пыль. Далее выполняется финишная шлифовка. В последнюю очередь наносится лак в несколько слоев.

Сегодня можно оставить мебель в помещении, чтобы сделать циклевку. Она возможна и в комнатах с мебелью. Современные технологии позволяют выполнять данную работу практически без пыли.

Преимущества "Идеал-паркет"

Опыт работы 20 лет;

гарантия до 5 лет;

опытные квалифицированные специалисты;

недорогая стоимость услуг.

Также вас ждет качественная работа с использованием современного немецкого оборудования, вынос мусора после ремонта.

На сайте ideal-rem.ru вы можете посмотреть подробнее о технике, которая используется.

Обращаясь в данную компанию, вы можете быть уверены в качественной работе. Все будет выполнено идеально и оперативно. Квалифицированные мастера компании – настоящие профессионалы. Они делают свою работу очень хорошо.

Также достоинства компании: пунктуальность и быстрые сроки выполнения, недорогие цены на услуги. Вы всегда можете воспользоваться услугами компании. Её специалисты умеют работать с разным покрытием, из разных пород древесины.

И еще об услугах

В "Идеал-паркет" вы можете заказать: циклевку без пыли, шлифовку, брашировку, ремонт, тонировку. Также еще есть:

нанесение лакового покрытия;

тонировка и покрытие маслом;

выбеливание напольного покрытия;

разные виды укладки, в том числе не только паркета, но и ламината и фанеры.

Все услуги выполняются высококлассными мастерами, которые знают о паркете все. Они работают на современном импортном оборудовании, используют качественные инструменты и материалы.

"Идеал-паркет" – ваш надежный помощник в преображении паркета!

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