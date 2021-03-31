Преимущества тепловых пунктов Градус

Блочный пункт тепловой представляет собой комплекс оборудования, которые сертифицированы как единая система. Он является завершенным продуктом. Каждый блок такого пункта устанавливается на собственной раме и может функционировать автономно.

Блочный тепловой пункт является автоматизированным. Приобрести бтп Градус вы сможете здесь pk-gradus.ru. На этом сайте предлагается большой выбор таких систем.

Плюсы тепловых пунктов Градус

Вот основные достоинства этого оборудования:

Расчет БТП в короткие сроки. Цена пункта теплового на 30% меньше, чем у аналогичного оборудования. Гибкое время изготовления. Гибкость в подборе оборудования. Изготовители комплектующих могут выбирать их на основе собственных параметров. Установка пункта на объекте. Гарантия на всё оборудование. Блоки производятся на основе теплообменников. Конструктивно блок установлен на раме и дополнен автоматикой.

Блочные пункты уменьшают время создания проекта за счёт использования различного решения комплексного. Они позволяют сэкономить на складских затратах и логистических. Вам не нужно будет закупать комплектующие у различных производителей, организовывать их доставку и размещение на складе. Также будут сокращены время строительства и реконструкции. Такие пункты очень компактные. Они помогут вам сэкономить место для монтажа.

Комплект документации для контролирующих документов будет предоставлен клиенту. Оборудование удобно обслуживается. Все компоненты блока находится в доступе. Вы их сможете легко поменять. Такие пункты очень надёжные. Производитель даёт длительную гарантию. Вы сможете сэкономить на цене установочных работ.

Любой блок проходит контроль качества на всех этапах производства. Контроль начинается с поступающих материалов и заканчивается проверкой готовых изделий. Для изготовления оборудования применяются передовые технологии. Изначально проводится обмотка. Сваренные конструкции проходят обязательный радиографический контроль. Оборудование имеет антикоррозийные свойства. При его изготовлении применяется метод горячего цинкования, что позволяет достичь полного покрытия всех элементов как внутри, так и снаружи. Производитель предоставляет длительную гарантию на все изготавливаемые тепловые пункты. Это гарантирует высокое качество и функциональность предлагаемого оборудования.

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