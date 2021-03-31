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Экономия или контроль: что важнее с топливной картой?

14 апреля 2021 17:15  [38]

Для чего используется топливная карта?

Топливная карта является основным современным инструментом расчета за топливо. Такой вид оплаты пользователи выбирают в случае, когда необходимо сэкономить на топливе и когда требуется проконтролировать работу сотрудников. Именно поэтому данный вид карты становится популярным среди автовладельцев. Однако многие из них, а особенно те, кто впервые слышит о топливной карте, задаются вопросом: что важнее с топливной картой экономия или контроль?

Топливная карта должна быть удобной для всех пользователей. Необходимо знать о предоставлении поставщиком удобного личного кабинета, онлайн карты для определения АЗС, мобильного приложения. Вы сможете получать необходимую информацию о топливе и АЗС в любое удобное для Вас время. Такие сервисы упрощают работу. https://kartamasters.ru/otsrochka-platezha

Что важнее с топливной картой: экономия или контроль?

Топливная карта является эффективным способом контроля и экономии.

Что же важнее при использовании данного элемента: экономия или процесс контроля? Попробуем разобраться в каждом аспекте. https://kartamasters.ru/gazprom

Процесс экономии с топливной картой.

Топливная карта поможет сэкономить до 30% на топливе. Наибольшую экономию по топливной карте можно получить компаниям, которые находятся в общей схеме налогообложений. В других случаях оформление возврата НДС невозможно осуществить.

Также экономия актуальна для того, чьи месячные расходы достигают десятков тысяч литров. Топливная карта для таких клиентов предусматривает специальное условие. Также топливная карта актуальна для тех, кто совершает поездки на автомобиле в связи с работой. В этом случае владелец авто или компания может сэкономить существенные суммы.

Осуществления контроля с топливной картой.

Контроль актуален для тех, кто имеет большой штат водителей, за которыми невозможно установить контроль без отлаженной системы. Имея топливную карту не надо отдавать наличные и выполнять перевод деньги на карту. Не возникает необходимости сохранять чеки с подписями. Водитель будет списывать с лицевого счета деньги компании, ограничивая себя лимитом. Лимит установит руководитель. Личный кабинет, отобразит все действия водителя по картам. Можно увидеть, какие деньги потратил сотрудник.

Эта система исключит риск недобросовестности сотрудников.

Каждый автовладелец, приобретая топливную карту, решает для себя, что ему важнее при этом. Однако такой вариант оплаты за https://kartamasters.ru/spb топливо помогает не только успешно экономить, но и осуществлять контроль в различных ситуациях.

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