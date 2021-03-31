Нижегородские политологи вошли в Экспертный совет Общественного штаба по наблюдению за выборами 2021 года Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Политологи вошли в Экспертный совет Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгорд" сообщили инициаторы создания совета.

Решение о его создании было принято на заседании круглого стола "Наблюдение за выборами: практика и институты", организаторами которого стали Нижегородский филиал Фонда развития гражданского общества и Общественная палата Нижегородской области. В работе круглого стола приняли участие известные нижегородские эксперты – политологи, социологи, юристы и политические обозреватели.

Руководитель Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами Евгений Семенов, открывая встречу, сделал обзор международной практики наблюдения за выборами, основанный на материалах доклада ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

По его словам, институт общественного наблюдения действует в России с 2018 года и стал признанным участником электорального процесса, оказывая заметное влияние на легитимность выборов. Вместе с тем, Евгений Семенов добавил, что задачи, стоящие, перед наблюдателями, усложняются, и их деятельность требует более серьезной подготовки. "Именно поэтому в 2021 году на новом качественном уровне проводится обучение наблюдателей, а при региональных Общественных штабах по наблюдению за выборами формируются группы электоральных экспертов. Мы рассчитываем, что их опыт и знания могут послужить повышению компетенций корпуса наблюдателей, что в результате скажется на сохранении социально-политической стабильности", – заключил модератор.

В ходе дискуссии экспертами были высказаны разные мнения и оценки. Так, юрист Александр Никитин усомнился в необходимости развития института наблюдения. По его мнению, контроль за избирательным процессом сегодня избыточен. С ним не согласился политолог Дмитрий Каминченко, заявив, что массовое участие наблюдателей повышает легитимность выборов. Политолог-международник Дмитрий Коршунов заметил, что кризис легитимности сегодня –общемировая проблема, что подтверждают выборы в США.

Социолог Максим Лубяной, представляя результаты социсследования, обратив внимание на незначительное количество тех, кто лично видел нарушения на выборах, при большом количестве тех, кто их не видел, но убежден, что нарушений много. По мнению многих экспертов, такой эффект возникает в результате тотальных фейк-интервенций на общественное мнение. Это стало серьезной проблемой, делегитимирующей выборы и требующей скорейшего решения.

Говоря о перспективах института наблюдателей, эксперты согласились с тем, что сегодня права и статус наблюдателя в законодательстве отражены недостаточно четко, а с переходом на цифровые технологии выборов (электронное голосование) деятельность института наблюдателей вновь может измениться.

Подводя итоги дискуссии, руководитель Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами Евгений Семенов поблагодарил экспертов за работу и пригласил их войти в состав постоянного Экспертного совета штаба.

При Общественном штабе Нижегородской области по наблюдению за выборами 2021 был сформирован Экспертный совет, в состав которого вошли: д.ф.н., профессор РАНХиГС

Андрей Дахин, к.ю.н., доцент, зав кафедрой философии, социологии и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Александр Никитин, ст. научн. сотр. "Института политической психологии" Александр Прудник; к. полит. н., доцент, зав. кафедрой международных отношений и мировых политических процессов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Дмитрий Коршунов, к.ф.н., директор "Института проблем социального управления" Максим Лубяной, к. полит. н., ст. пр. ННГУ им. Н.И. Лобачевского Дмитрий Каминченко.

Стоит отметить, что сформированная экспертная группа не закрыта, ее состав будет пополняться новыми представителями регионального экспертного сообщества.

Информационными партнерами проекта являются нижегородские информагентства – "НТА-Приволжье", "АПН-НН", "Нижний Сейчас", НИА "Нижний Новгород", "Полит-НН. РУ", "ИФ-Регион".