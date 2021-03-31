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Общество

Нижегородские школьники 15 апреля напишут итоговое сочинение

15 апреля 2021 09:14  [112] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские школьники 15 апреля напишут итоговое сочинение. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Согласно информации, итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации.

В 2021 году сочинение напишут более 13 тысяч нижегородцев - выпускники 2020/21 учебного года и прошлых лет. Итоговое сочинение пройдет в 513 общеобразовательных организациях региона.

Напомним, что с 2014 года итоговое сочинение введено как допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и является обязательной процедурой для всех выпускников текущего года.

Оценивание работ осуществляется по системе "зачет" – "незачет". При этом участники итогового сочинения выбирают одну из пяти заявленных тем.

В 2020/21 учебном году определены следующие тематические направления итогового сочинения: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Время перемен", "Разговор с собой", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения".

На итоговом сочинении, как и на ЕГЭ, запрещается использование телефонов и смартфонов, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок, текстов литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика).

За нарушение требований участник итогового сочинения может быть удален и сможет пересдать его в дополнительные сроки - 5 и 19 мая 2021 года.

Перед началом выполнения работы участники итогового сочинения обеспечиваются школьными орфографическими (толковыми) словарями.

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Теги:
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