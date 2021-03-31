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Листы из алюминия на сайте nn.samalco.ru

15 апреля 2021 11:46  [29]

Из всей продукции из алюминия, пожалуй, наиболее востребованной является алюминиевый лист. Данный металлопрокат появился достаточно давно, но при этом остается популярным.

В Нижегородском филиале Самарской алюминиевой компании можно приобрести лист из алюминия по доступной стоимости. В ассортименте компании большое разнообразие марок по сплаву, толщине, ширине, термообработке. Здесь есть и универсальные марки, и специфические. Использовать алюминиевый лист можно в разных сферах. Это строительство, сельское хозяйство, пищевая промышленность и многое другое. Познакомиться с ассортиментом можно на сайте nn.samalco.ru.

Как производят алюминиевые листы

Как производят алюминиевые листы? Основных способов два:

  • прессование;
  • холодная деформация.

Помимо этого при производстве подобный металлопрокат дополнительно подвергают обработке.

При прессовании материал подвергают воздействию высоких температур в печи. Затем используют термообработку и прокатку до определенных размеров. Следующий этап – зачистка листа. При необходимости готовый алюминиевый лист может обрабатываться дополнительно.

При плакировке на подобный металлопрокат наносятся различные металлы. Например, цинк, кремний, магний и так далее. Они повышают сопротивление коррозии.

К дополнительной обработке можно отнести и закаливание или нагартовку. После неё листы становятся очень прочными.

Свойства металла

Особенности алюминиевых листов – легкость, прочность. Еще они обладают очень хорошими антикоррозийными особенностями. Напыление повышает их хорошие свойства.

Также из листов алюминия можно изготовить изделия любой формы. Длина, ширина и толщина такого металлопроката бывает разной.

Марки сплава могут состоять из чистого алюминия до продукции с различными примесями. Защитное покрытие может быть утолщенным. Также подобные листы могут быть закаленными либо нет. Ну и так далее. Сегодня рынок подобной продукции предлагает множество вариантов.

Где применяются листы алюминия

Сегодня они используются в самых разнообразных сферах. Например:

  • для строительства самолетов, автомобилей, кораблей;
  • используется этот материал и в химической, и в пищевой промышленности;
  • фасады домов, кровли часто изготавливаются также из алюминия.

На сайте nn.samalco.ru вы сможете купить алюминиевые листы со склада и под заказ. Данная компания предлагает широкий выбор проката именно из алюминия.

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