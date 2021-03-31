Как правильно купить электроды для сварки?

Сварочные электроды представляют расходный материал, используемый при сваривании металлических изделий. Вам необходимо купить электроды для ручной и дуговой сварки, но затрудняетесь с выбором надежного производителя? Магнитогорский электродный завод предлагает высококачественные электроды "МЭЗ" собственного производства. В зависимости от объемов поставки у нас можно купить сварочные электроды как оптом, так и в розницу.

Выбор подходящей марки

Выбор нужного типа электрода зависит от металла, параметров соединяемых деталей, условий, в которых производятся сварочные работы и других факторов. Электродные металлические стержни покрыты специальным слоем – обмазкой. Сердечник расплавляется, обмазка сгорает, создавая газовую защиту и предохраняя сварочный шов от окисления.

На сайте Магнитогорского электродного завода представлены расходные материалы для сварки деталей и узлов из различных материалов:

из нержавейки;

жаростойкой стали;

легированных, высоколегированных, коррозионноустойчивых сталей;

низколегированных, углеродистых металлов;

для работы с чугуном, алюминием и другими цветными металлами;

сплавами на никелевой основе и т.д.

Покупая плавящиеся электроды, нужно обращать внимание на состав сердечника, который должен подходить к свариваемому металлу по физическим свойствам и характеристикам. При выборе расходных материалов для сваривания металлических изделий большое значение имеет диаметр стержня. Для соединения металлических листов толщиной до двух миллиметров подходят электроды Ø 1,6–2 мм. Для работы с более толстыми изделиями рекомендуется использовать трехмиллиметровые стержни.

Электроды для сварки инвертором

Электродные стержни отличаются друг от друга по ряду параметров: по диаметру, толщине и качеству наружного покрытия. Каждая марка предназначена для свариваемых деталей и рассчитана на определенную силу тока сварочного аппарата.

В зависимости от потребляемого тока расходники разделяются на две группы:

постоянного тока с обратной полярностью;

универсальные, работающие в условиях постоянного либо переменного тока любой полярности.

Электроды поступают в продажу в картонных коробках, на которых имеется информация, к какой группе относится расходник. Изделия постоянного тока маркируются значком "–", переменного – "~".

Самые популярные марки сварочных электродов, представленные в каталоге:

МР-3;

АНО-21;

ОЗС-4;

УОНИ-13/45.

Советы профессиональных сварщиков

При работе инвертором сварка производится на постоянном токе с обратной полярностью. Работы возможны на любой длине дуги электродугового разряда: длинной, короткой или средней.

Рекомендованные режимы сварки:

на короткой дуге расстояние L между стержнем и свариваемыми деталями должно быть в пределах 0,5–1,0 d электрода;

на средней дуге L от 1,0 до 1,2 d;

на длинной – более 1,5 d.

При грамотно выбранном расстоянии образуется сварочная ванна, в которой детали проплавляются на нужную глубину, создавая надежный прочный шов.

Где купить электроды от производителя

Продукция Магнитогорского электродного завода пользуется повышенным спросом и широко применяется в различных отраслях:

изготовление металлоконструкций;

частное строительство;

возведение крупных промышленных объектов;

машиностроение;

строительство мостов и т. п.

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Сварочные электроды можно купить оптом непосредственно со склада производителя.

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