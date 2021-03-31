Как правильно купить электроды для сварки?

Сварочные электроды представляют расходный материал, используемый при сваривании металлических изделий. Вам необходимо купить электроды для ручной и дуговой сварки, но затрудняетесь с выбором надежного производителя? Магнитогорский электродный завод предлагает высококачественные электроды "МЭЗ" собственного производства. В зависимости от объемов поставки у нас можно купить сварочные электроды как оптом, так и в розницу.
Выбор нужного типа электрода зависит от металла, параметров соединяемых деталей, условий, в которых производятся сварочные работы и других факторов. Электродные металлические стержни покрыты специальным слоем – обмазкой. Сердечник расплавляется, обмазка сгорает, создавая газовую защиту и предохраняя сварочный шов от окисления.
На сайте Магнитогорского электродного завода представлены расходные материалы для сварки деталей и узлов из различных материалов:
Покупая плавящиеся электроды, нужно обращать внимание на состав сердечника, который должен подходить к свариваемому металлу по физическим свойствам и характеристикам. При выборе расходных материалов для сваривания металлических изделий большое значение имеет диаметр стержня. Для соединения металлических листов толщиной до двух миллиметров подходят электроды Ø 1,6–2 мм. Для работы с более толстыми изделиями рекомендуется использовать трехмиллиметровые стержни.
Электродные стержни отличаются друг от друга по ряду параметров: по диаметру, толщине и качеству наружного покрытия. Каждая марка предназначена для свариваемых деталей и рассчитана на определенную силу тока сварочного аппарата.
В зависимости от потребляемого тока расходники разделяются на две группы:
Электроды поступают в продажу в картонных коробках, на которых имеется информация, к какой группе относится расходник. Изделия постоянного тока маркируются значком "–", переменного – "~".
Самые популярные марки сварочных электродов, представленные в каталоге:
При работе инвертором сварка производится на постоянном токе с обратной полярностью. Работы возможны на любой длине дуги электродугового разряда: длинной, короткой или средней.
Рекомендованные режимы сварки:
При грамотно выбранном расстоянии образуется сварочная ванна, в которой детали проплавляются на нужную глубину, создавая надежный прочный шов.
Продукция Магнитогорского электродного завода пользуется повышенным спросом и широко применяется в различных отраслях:
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