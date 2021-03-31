инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Новости партнеров

Как правильно купить электроды для сварки?

15 апреля 2021 11:52  [35]

Сварочные электроды представляют расходный материал, используемый при сваривании металлических изделий. Вам необходимо купить электроды для ручной и дуговой сварки, но затрудняетесь с выбором надежного производителя? Магнитогорский электродный завод предлагает высококачественные электроды "МЭЗ" собственного производства. В зависимости от объемов поставки у нас можно купить сварочные электроды как оптом, так и в розницу.

Выбор подходящей марки

Выбор нужного типа электрода зависит от металла, параметров соединяемых деталей, условий, в которых производятся сварочные работы и других факторов. Электродные металлические стержни покрыты специальным слоем – обмазкой. Сердечник расплавляется, обмазка сгорает, создавая газовую защиту и предохраняя сварочный шов от окисления.

На сайте Магнитогорского электродного завода представлены расходные материалы для сварки деталей и узлов из различных материалов:

  • из нержавейки;
  • жаростойкой стали;
  • легированных, высоколегированных, коррозионноустойчивых сталей;
  • низколегированных, углеродистых металлов;
  • для работы с чугуном, алюминием и другими цветными металлами;
  • сплавами на никелевой основе и т.д.

Покупая плавящиеся электроды, нужно обращать внимание на состав сердечника, который должен подходить к свариваемому металлу по физическим свойствам и характеристикам. При выборе расходных материалов для сваривания металлических изделий большое значение имеет диаметр стержня. Для соединения металлических листов толщиной до двух миллиметров подходят электроды Ø 1,6–2 мм. Для работы с более толстыми изделиями рекомендуется использовать трехмиллиметровые стержни.

Электроды для сварки инвертором

Электродные стержни отличаются друг от друга по ряду параметров: по диаметру, толщине и качеству наружного покрытия. Каждая марка предназначена для свариваемых деталей и рассчитана на определенную силу тока сварочного аппарата.

В зависимости от потребляемого тока расходники разделяются на две группы:

  • постоянного тока с обратной полярностью;
  • универсальные, работающие в условиях постоянного либо переменного тока любой полярности.

Электроды поступают в продажу в картонных коробках, на которых имеется информация, к какой группе относится расходник. Изделия постоянного тока маркируются значком "–", переменного – "~".

Самые популярные марки сварочных электродов, представленные в каталоге:

  • МР-3;
  • АНО-21;
  • ОЗС-4;
  • УОНИ-13/45.

Советы профессиональных сварщиков

При работе инвертором сварка производится на постоянном токе с обратной полярностью. Работы возможны на любой длине дуги электродугового разряда: длинной, короткой или средней.

Рекомендованные режимы сварки:

  • на короткой дуге расстояние L между стержнем и свариваемыми деталями должно быть в пределах 0,5–1,0 d электрода;
  • на средней дуге L от 1,0 до 1,2 d;
  • на длинной – более 1,5 d.

При грамотно выбранном расстоянии образуется сварочная ванна, в которой детали проплавляются на нужную глубину, создавая надежный прочный шов.

Где купить электроды от производителя

Продукция Магнитогорского электродного завода пользуется повышенным спросом и широко применяется в различных отраслях:

  • изготовление металлоконструкций;
  • частное строительство;
  • возведение крупных промышленных объектов;
  • машиностроение;
  • строительство мостов и т. п.

Почему с нами выгодно сотрудничать?

  • Наши товары представляют точно выверенный баланс цены и качества.
  • На каждую товарную позицию имеются официальные документы и сертификаты качества.
  • В каталоге представлен широкий ассортимент продукции.
  • Сварочные электроды можно купить оптом непосредственно со склада производителя.
  • Возможна доставка в любой регион России.

Хотите купить электроды МЭЗ в розницу? Не ищите наши товары на стихийных рынках, базарах, металлобазах с сомнительной репутацией. Чтобы не нарваться на подделку, обращайтесь к официальным дилерам, представителям нашего завода в крупных строительных магазинах вашего города (полный список смотрите здесь).

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph