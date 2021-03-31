Гель Азелик для лечения акне и прыщей

Лечение акне является длительным процессом. Угревая сыпь носит хронический характер. Поэтому избавиться от неё раз и навсегда не так просто. Если лечение акне будет происходить неправильно, то это может ухудшить состояние кожи и привести к появлению рубцов. Поэтому подбором препаратов должен заниматься специалист.

Вылечить прыщи можно с помощью геля "Азелик". Он позволит также удалить черные точки и розацеа. Узнать больше об этом геле вы сможете на данном сайте https://azelik.ru/lechenie-akne/.

Как действует "Азелик"?

Этот гель действует в нескольких направлениях:

Уменьшают жирность кожи. Нормализует процесс ороговения кожи. Уменьшает рост бактерий. Снижает воспаление. Очищает поры. Производит антиоксидантное действие.

С помощью этого геля вы сможете быстро и безболезненно удалить прыщи и другие неприятные проявления на коже. Действующим веществом этого геля является азелаиновая кислота. Препарат прекрасно подходит при лёгкой и средней тяжести акне. Наносить его следует на предварительно очищенную кожу 2 раза в сутки.

Преимущества геля Азелик

Вот основные достоинства этого геля:

Он воздействует на причину, а не просто устраняет симптоматику. Сквалан, входящий в состав препарата, мягко увлажняет кожу. Он заполняет пространство между чешуйками рогового слоя эпидермиса и смягчает кожу, уменьшает чувство стянутости. Гелевая форма легко наносится и не приводит к засорению пор. Доступная цена. Таким образом, каждый человек сможет закончить курс лечения. Благодаря особой субстанции, этот гель легко проходит сквозь роговой слой и растворяется между кожаными клетками и сальными железами. Он оказывает комплексное воздействие на пораженную зону. Основной удар наносится по бактериям.

В результате использования этого геля уменьшается синтез жирных кислот, способствующих появлению угрей. Также подавляется развитие меланоцитов, являющихся причиной гиперпигментации. Таким образом, с помощью этого геля можно предотвратить появление пигментных пятен. Узнать больше о геле Азелик и заказать его вы можете здесь https://azelik.ru/. У пациентов с угревой сыпью первые улучшения наблюдаются спустя 4 недели применения геля. Чтобы получить стойкий положительный результат, потребуется использование геля в течение нескольких месяцев. Но это не такой продолжительный срок. При этом лечение гелем обойдется дешевле походов к косметологу.

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