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Максим Аверин
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Гель Азелик для лечения акне и прыщей

15 апреля 2021 11:58  [2]

Лечение акне является длительным процессом. Угревая сыпь носит хронический характер. Поэтому избавиться от неё раз и навсегда не так просто. Если лечение акне будет происходить неправильно, то это может ухудшить состояние кожи и привести к появлению рубцов. Поэтому подбором препаратов должен заниматься специалист.

Вылечить прыщи можно с помощью геля "Азелик". Он позволит также удалить черные точки и розацеа. Узнать больше об этом геле вы сможете на данном сайте https://azelik.ru/lechenie-akne/.

Как действует "Азелик"?

Этот гель действует в нескольких направлениях:

  1. Уменьшают жирность кожи.
  2. Нормализует процесс ороговения кожи.
  3. Уменьшает рост бактерий.
  4. Снижает воспаление.
  5. Очищает поры.
  6. Производит антиоксидантное действие.

С помощью этого геля вы сможете быстро и безболезненно удалить прыщи и другие неприятные проявления на коже. Действующим веществом этого геля является азелаиновая кислота. Препарат прекрасно подходит при лёгкой и средней тяжести акне. Наносить его следует на предварительно очищенную кожу 2 раза в сутки.

Преимущества геля Азелик

Вот основные достоинства этого геля:

  1. Он воздействует на причину, а не просто устраняет симптоматику.
  2. Сквалан, входящий в состав препарата, мягко увлажняет кожу. Он заполняет пространство между чешуйками рогового слоя эпидермиса и смягчает кожу, уменьшает чувство стянутости.
  3. Гелевая форма легко наносится и не приводит к засорению пор.
  4. Доступная цена. Таким образом, каждый человек сможет закончить курс лечения.
  5. Благодаря особой субстанции, этот гель легко проходит сквозь роговой слой и растворяется между кожаными клетками и сальными железами. Он оказывает комплексное воздействие на пораженную зону. Основной удар наносится по бактериям.

В результате использования этого геля уменьшается синтез жирных кислот, способствующих появлению угрей. Также подавляется развитие меланоцитов, являющихся причиной гиперпигментации. Таким образом, с помощью этого геля можно предотвратить появление пигментных пятен. Узнать больше о геле Азелик и заказать его вы можете здесь https://azelik.ru/. У пациентов с угревой сыпью первые улучшения наблюдаются спустя 4 недели применения геля. Чтобы получить стойкий положительный результат, потребуется использование геля в течение нескольких месяцев. Но это не такой продолжительный срок. При этом лечение гелем обойдется дешевле походов к косметологу.

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