Строительство нового моста через Волгу начнется в 2021 году Общество

Строительство нового моста через Волгу в рамках проекта М-12 "Москва- Казань" начнется в 2021 году, сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Мост 3,3 км станет самым масштабным искусственным сооружением на новой трассе, которая соединит Москву и Казань в рамках Международного транспортного маршрута (МТМ) "Европа – Западный Китай". Стоит добавить, что подготовительные работы к строительству уже стартовали. Это мостовое сооружение появится в Татарстане, и по нему будет организовано движение по четырем полосам: по две в каждом направлении.

На сегодняшний день дорожники уже начали выемку грунта, уже вывезено более одного миллиона кубических метров. Все работы ведутся строго с соблюдением природоохранного законодательства. Помимо этого, планируется приступить к строительству технологического моста, забивке свай и монтажу металлоконструкций пролетных строений. Следует отметить, что производство работ не будет ограничивать судоходство.

Временная переправа необходима для того, чтобы доставлять стройматериалы и спецтехнику в нужную точку в русле Волги, в том числе сооружать сваи для капитального моста.

После подготовительных работ в планах строителей – начать устройство буронабивных свай, провести статические испытания и приступить к строительству основного моста через Волгу.

Сейчас на этапе трудится около 800 человек и задействовано порядка 300 единиц техники.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Размер уставного капитала 100 тысяч руб. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.