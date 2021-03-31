Комплекс по производству котлов построят в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Комплекс по производству котлов построят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, 14 апреля советом по земельным и имущественным отношениям при региональном кабинете министров были одобрены заявки на выделение земельных участков.

Так, ООО "ЯРТРО" была одобрена заявка под строительство комплекса по производству котлов. Площадь участка составляет 35,4 тысяч кв. м. Объем инвестиций - 684 млн рублей. Срок реализации проекта - 27 месяцев.

Кроме этого, была рассмотрена заявка ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" - на участок под детскую поликлинику в Кстове. Площадь участка – 12,6 тысяч кв. м. Объем инвестиций – 298,3 млн рублей. Срок строительства – 1,5 год.

В ходе заседания всего было одобрено 12 заявок на выделение участков.

Отмечается, что в рамках реализации этих проектов будет создано 131 новое рабочее место.