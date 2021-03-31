"Экологические нарушения при благоустройстве парка "Швейцария" не выявлены", - Денис Егоров Общество

Денис Егоров

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров прокомментировал благоустройство парка "Швейцария".

"Благоустройство парка "Приокский" (парк "Швейцария", - прим. ред.) – это одно из важнейших мероприятий в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, и благодаря поддержке федерального центра в 2019 году заявка правительства Нижегородской области была одобрена и выделены колоссальные средства на проведение работ по благоустройству", - напомнил министр.

"В прошлом году проводилась государственная экологическая экспертиза проектной документации по благоустройству парка Приокский, который расположен частично в памятнике природы регионального значения "Урочище Слуда". Было выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы, с рекомендациями для подрядчика", - продолжил Денис Егоров.

"Одна из основных рекомендаций подрядчику – это дополнительное исследование редких видов животных и растений, занесенных в красную книгу РФ и Нижегородской области. Члены комиссии Красной книги разработали методику проведения обследования, обследования были проведены в соответствие с этой методикой и результаты - членам комиссии", - пояснил глава министерства.

"Я поручил членам комиссии регионального экологического надзора Минэкологии, что бы они провели обследование территории парка. Обследование состоялось совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры. Результаты показали, что никакие нарушения не зафиксированы", - отметил Денис Егоров.