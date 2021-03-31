Директор нижегородской фирмы подозревается в мошенничестве на 4,5 млн рублей при поставке медоборудования Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Директор нижегородской фирмы подозревается в мошенничестве на 4,5 млн рублей при поставке медоборудования. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Следователи полагают, что в прошлом году гендиректор фирмы поставил в городскую больницу №5 медицинское оборудование, которое не соответствует заявленным в контракте требованиям.

При этом документация на данное оборудование была предоставлена в строгом соответствии с требованиями контракта. Ему было перечислено 4,5 млн рублей из средств бюджета.

Мужчина уже задержан. Сейчас следователи проводят допрос подозреваемого.

В медучреждении проводятся обыски - изымается вся документация и предметы, имеющие отношение к расследованию.