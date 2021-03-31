инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Происшествия
15 апреля 2021 14:11  [147] Директор нижегородской фирмы подозревается в мошенничестве на 4,5 млн рублей при поставке медоборудования
14 апреля 2021 10:20  [224] Женщина погибла при столкновении ВАЗа и УАЗа на трассе "Нижний Новгород – Йошкар-Ола"
13 апреля 2021 18:16  [335] Боевые снаряды обнаружены около дороги на Бору
13 апреля 2021 13:25  [299] Директор нижегородского управления инженерной защиты территорий отправлен под домашний арест
13 апреля 2021 09:06  [688] СК возбудил уголовное дело после пропажи 6-летней Эвелины Яцик из Дзержинска
12 апреля 2021 18:56  [346] Взрывчатки в центре международной торговли на ул. Ковалихинской не обнаружили
12 апреля 2021 16:21  [309] Пенсионер на Бору поджег дом с супругой, но сам погиб в огне
12 апреля 2021 15:58  [466] Более 400 человек эвакуировали из центра международной торговли на ул. Ковалихинской
12 апреля 2021 14:20  [273] Подростков задержали в Нижнем Новгороде за распространение "закладок"
12 апреля 2021 14:15  [250] Дело о попытке убийства свидетельницы кражи в Сергаче направлено в суд
Происшествия

Директор нижегородской фирмы подозревается в мошенничестве на 4,5 млн рублей при поставке медоборудования

15 апреля 2021 14:11  [147] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Директор нижегородской фирмы подозревается в мошенничестве на 4,5 млн рублей при поставке медоборудования. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Следователи полагают, что в прошлом году гендиректор фирмы поставил в городскую больницу №5 медицинское оборудование, которое не соответствует заявленным в контракте требованиям.

При этом документация на данное оборудование была предоставлена в строгом соответствии с требованиями контракта. Ему было перечислено 4,5 млн рублей из средств бюджета.

Мужчина уже задержан. Сейчас следователи проводят допрос подозреваемого.

В медучреждении проводятся обыски - изымается вся документация и предметы, имеющие отношение к расследованию.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество СК РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph