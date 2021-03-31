Стали известны подробности завершения отопительного сезона в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

"Теплоэнерго" объяснило, почему сейчас в квартирах нижегородцев, несмотря на теплую погоду, до сих пор горячие батареи.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе компании, завершение отопительного сезона - технически сложный процесс.

По завершении сезона начинаются работам по подготовке к новому отопительному периоду. В частности, проводятся необходимые ремонты на сетях и оборудовании, обязательные гидравлические испытания трубопроводов. Все организации, которые задействованы в этом процессе, согласовывают друг с другом графики.

Таким образом, можно сказать, что завершение отопительного сезона требует множественных затрат, как человеческих, так и технических ресурсов, и запустив этот процесс становится тяжело его остановить.

Весеннее тепло часто бывает не стабильным. Если сейчас на улице в Нижнем Новгороде днем около +20°, то ночью еще прохладно, а на следующей неделе синоптики и вовсе прогнозируют ночные отрицательные температуры. Поэтому, отключив отопление в домах нижегородцев сейчас, вернуть его через неделю будет технологически трудно.

В "Теплоэнерго" также рассказали, почему нельзя снизить температуру в батареях. Дело в том, что в отопительный период котлы нагревают воду и для батарей и для горячего водоснабжения. Если понизить температуру в батареях, то и горячая вода в кранах не будет соответствовать нормативам. После завершения отопительного сезона котлы переключают только на горячую воду.

В целом, решение об окончании отопительного сезона принимает администрация Нижнего Новгорода.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в администрации, отопительный период следует завершать при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8° в течение пяти суток.

По данным на 15 апреля нормативный температурный фон, при котором следует завершать отопительный период, на территории Нижнего Новгорода не достигнут, пояснили в администрации. Как только это произойдет, информация о завершении отопительного сезона будет направлена всем субъектам, участвующим в процессе выработки и поставки тепловой энергии потребителям.