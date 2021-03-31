Фильтры для грузовых автомобилей – эффективная работа двигателей

Специфика эксплуатации грузовиков требует использования автозапчастей, комплектующих и специализированных фильтров, которые продлевают срок службы транспортного средства.

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Магазины компании АвтоКомплект предлагают купить автомобильные запчасти для грузовиков, которые используются сервисными службами, автомастерскими, транспортными компаниями. Предлагаются запчасти для грузовых автомобилей, такие как системы подвески, фильтры, системы рулевого управления, автомобильные аксессуары, диски и многое другое. В предложении можно выбрать как оригинальные запчасти, так и качественные замены.

Основные расходные материалы каждого грузового авто – фильтры. Их следует регулярно заменять. Существует несколько типов фильтров, роль которых заключается в правильной работе двигателя. Каталог компании АвтоКомплект включает широкий ассортимент фильтров, совместимых со всеми транспортными средствами. Систематическая замена фильтров продлит срок службы автомобиля.

Масляный, воздушный и топливный фильтр

Масляные фильтры отвечают за фильтрацию моторного масла в автомобиле. Это напрямую влияет на качество работы двигателя и его надежность. Фильтры улавливают накапливающиеся загрязнения, благодаря чему масло всегда имеет смазывающие свойства. Обычно замена масляного фильтра является обязательной каждые 15000 километров пробега или один раз в год при замене моторного масла.

С другой стороны, топливные фильтры отвечают за очистку топлива от твердых частиц или отложений. Благодаря этому в двигатель подается чистое топливо, которое защищает детали автомобиля, системы питания и впрыска от коррозии и повреждений. Топливный фильтр нужно менять каждые 40 тысяч километров.

Воздушные фильтры напрямую влияют на качество работы двигателя. Они находятся во впускной системе. Отвечают за фильтрацию моторного масла, чтобы грязь, пыль, песок или насекомые не попадали внутрь. Если воздушный фильтр засорен, это отрицательно скажется на работе двигателей грузовых автомобилей и спецтехники.

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