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Общество

Более 80 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижегородской области с начала апреля

15 апреля 2021 19:13  [51] Общество

Более 80 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижегородской области с начала апреля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Только 14 апреля было установлено более 35 случаев возгорания. Во всех случаях причинами пожаров стало несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности: поджог травы, сжигание мусора или разведение костров.

С наступлением пожароопасного сезона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев быть предельно внимательными.

"Установилась теплая погода, начинается дачный сезон, люди отправляются на огороды и приусадебные участки, приводят их в порядок после зимы. Важно помнить, что неосторожное обращение с огнём может привести к трагическим последствиям! Будьте предельно внимательными и ответственными за свои действия", - приводит пресс-служба губернатора слова Глеба Никитина.

Также нижегородцам важно помнить и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах: в частности, не разводить костры, не бросать в лесу спички, окурки, не выжигать сухую траву и хворост.

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Теги:
Поджег травы
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