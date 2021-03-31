Более 80 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижегородской области с начала апреля Общество

Более 80 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижегородской области с начала апреля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Только 14 апреля было установлено более 35 случаев возгорания. Во всех случаях причинами пожаров стало несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности: поджог травы, сжигание мусора или разведение костров.

С наступлением пожароопасного сезона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев быть предельно внимательными.

"Установилась теплая погода, начинается дачный сезон, люди отправляются на огороды и приусадебные участки, приводят их в порядок после зимы. Важно помнить, что неосторожное обращение с огнём может привести к трагическим последствиям! Будьте предельно внимательными и ответственными за свои действия", - приводит пресс-служба губернатора слова Глеба Никитина.

Также нижегородцам важно помнить и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах: в частности, не разводить костры, не бросать в лесу спички, окурки, не выжигать сухую траву и хворост.