Температурный рекорд 1975 года побит в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Температурный рекорд 1975 года побит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

По ее словам, температура воздуха по территории Нижегородской области уже 13 апреля повысилась до рекордных значений для середины апреля. В этот день в Нижнем Новгороде метеорологи зафиксировали +21...+23°С, таким образом, были перекрыты предыдущие высокие значения этого дня 1975 года.

При этом 14 и 15 апреля на территории региона воздух прогрелся до +21...+24°С. Среднесуточная температура воздуха в большинстве районов оказалась на 7-10°С выше обычной. "Такие значения наиболее характерны для первой декады мая", - заметила собеседник агентства.

Предыдущие температурные рекорды в климатической летописи в середине апреля принадлежали 1975, 1995, 2000, 2008 годам.

В целом по ПФО в минувшие дни также наблюдалась теплая, не характерная для апреля погода.

Между тем, по прогнозам синоптиков, уже к выходным в регионе ожидается похолодание. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +17°С в разных районах Нижегородской области.