инвест-проект
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2021 10:36  [68] Более 10 фонтанов заработают в Нижнем Новгороде к 9 Мая
16 апреля 2021 10:18  [68] ЕРКЦ напоминает о способах оплаты квитанций за тепло и ГВС без комиссии
16 апреля 2021 10:10  [72] Жители более 70 домов в Нижнем Новгороде временно остались без света
16 апреля 2021 09:28  [166] Температурный рекорд 1975 года побит в Нижнем Новгороде
15 апреля 2021 20:17  [248] Нижний сегодня: главные события дня
15 апреля 2021 19:25  [217] Более 1,2 тысячи человек примет участие в шествии Парада Победы в Нижнем Новгороде
15 апреля 2021 19:13  [167] Более 80 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижегородской области с начала апреля
15 апреля 2021 18:45  [197] Два участка ул.Сергиевской будут перекрыты в апреле и мае
15 апреля 2021 18:39  [234] Нижегородские летние лагеря будут работать по типу обсерваторов
15 апреля 2021 18:32  [304] Выпускные в нижегородских школах и детсадах пройдут при условии соблюдения санитарных норм
Общество

ЕРКЦ напоминает о способах оплаты квитанций за тепло и ГВС без комиссии

16 апреля 2021 10:18  [68] Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) напоминает о способах оплаты квитанций за тепло и ГВС без комиссии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания рекомендует жителям Дзержинска и Кстова оплачивать квитанции за отопление и горячую воду онлайн. Дистанционный сервис на сайте компании работает круглосуточно, поэтому у клиента всегда есть возможность вовремя оплачивать коммунальные услуги.

Внести платеж за отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ без комиссии можно в личном кабинете или в разделе "Оплата без регистрации (без комиссии)".

На сайте также можно оплатить долги по судебным решениям. Подробная инструкция размещена на сайте в разделе "Информационный помощник".

Заплатить без комиссии за отопление и горячую воду жители Кстова могут в офисе компании (б-р Нефтепереработчиков, д.19) и в дополнительном операционном окне ЕРКЦ, расположенном в многофункциональном центре (ул. Магистральная, д.22Б).

В Дзержинске - в офисе ЕРКЦ (ул. Петрищева, д. 10 А), в окнах приема платежей компании, расположенных в зданиях многофункциональных центров на ул. Гастелло, д.11, ул. Пушкинская, д.16, ул. Терешковой, д.24 и в пункте приема платежей в ТД "Меркурий".

Компания рекомендует оплачивать отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ до 25 числа включительно. В данном случае платеж будет учтен при формировании следующего платежного документа, пени не будут начисляться, и право на получение единовременной денежной компенсации сохранится.

Задать вопрос специалистам компании можно по телефону контакт-центра 8(800) 100-75-30 (звонок бесплатный) ежедневно с 08:00 до 20:00, а также на сайте ЕРКЦ в разделе "Обратная связь".

СПРАВКА:
ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph