ЕРКЦ напоминает о способах оплаты квитанций за тепло и ГВС без комиссии Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) напоминает о способах оплаты квитанций за тепло и ГВС без комиссии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания рекомендует жителям Дзержинска и Кстова оплачивать квитанции за отопление и горячую воду онлайн. Дистанционный сервис на сайте компании работает круглосуточно, поэтому у клиента всегда есть возможность вовремя оплачивать коммунальные услуги.

Внести платеж за отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ без комиссии можно в личном кабинете или в разделе "Оплата без регистрации (без комиссии)".

На сайте также можно оплатить долги по судебным решениям. Подробная инструкция размещена на сайте в разделе "Информационный помощник".

Заплатить без комиссии за отопление и горячую воду жители Кстова могут в офисе компании (б-р Нефтепереработчиков, д.19) и в дополнительном операционном окне ЕРКЦ, расположенном в многофункциональном центре (ул. Магистральная, д.22Б).

В Дзержинске - в офисе ЕРКЦ (ул. Петрищева, д. 10 А), в окнах приема платежей компании, расположенных в зданиях многофункциональных центров на ул. Гастелло, д.11, ул. Пушкинская, д.16, ул. Терешковой, д.24 и в пункте приема платежей в ТД "Меркурий".

Компания рекомендует оплачивать отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ до 25 числа включительно. В данном случае платеж будет учтен при формировании следующего платежного документа, пени не будут начисляться, и право на получение единовременной денежной компенсации сохранится.

Задать вопрос специалистам компании можно по телефону контакт-центра 8(800) 100-75-30 (звонок бесплатный) ежедневно с 08:00 до 20:00, а также на сайте ЕРКЦ в разделе "Обратная связь".

СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.