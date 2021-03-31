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Общество

Водозаборная станция на Стрелке после реставрации может стать музеем или рестораном

16 апреля 2021 13:27  [66] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Объект культурного наследия регионального значения "Ярмарочная водозаборная станция" на Стрелке в Нижнем Новгороде после реставрации может стать музеем, рестораном или выставочным пространством. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области, региональный министр культуры Олег Беркович.

Сейчас на объекте ведутся восстановительные работы в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Они включают в себя воссоздание кровли, оконных и дверных проёмов и реставрацию кирпичных стен, в том числе фасада. Планируется, что здание будет готово к эксплуатации этим летом.

"В первую очередь мы восстанавливаем исторический облик станции и уже потом будем думать о ее новой функции: будет ли это музей, ресторан или выставочное пространство. Есть разные инвесторы, которые приходят со своими идеями. Важно, чтобы здание гармонично сосуществовало со всем окружением. Это будет открытая для посещения территория", - сказал Олег Беркович.

На противоаварийные работы и консервацию здания из федерального бюджета выделено более 39 млн рублей. К противоаварийным работам подрядчик приступил две недели назад.

СПРВКА:
Дом №21В по ул. Стрелка является объектом культурного наследия регионального значения "Ярмарочная водозаборная станция". На Нижегородской ярмарке в 1909 году в целях улучшения качества воды была выстроена фильтровальная станция по проекту, выполненному ярмарочным архитектором Мичуриным. Освящение фильтровальной станции, 3 состоялось 16 августа 1909 года. Является ярким образцом производственного здания, выполненного в стилистике модерна.

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Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация Стрелка
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