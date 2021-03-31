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Культура и отдых

Кулинарный фестиваль "Арзамасский Гусь" пройдет в Нижегородской области в десятый раз

16 апреля 2021 15:11  [51] Культура и отдых
V фестиваль кулинарного искусства Арзамасский гусь (архив)

V фестиваль кулинарного искусства Арзамасский гусь (архив)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Кулинарный фестиваль "Арзамасский Гусь" пройдет в Нижегородской области в десятый раз. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, фестиваль пройдет 22 мая на территории пансионата "Морозовский" в Арзамасском районе.

Организаторы отмечают, что в этом году вся гастрономическая часть фестиваля будет посвящена празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. В рамках фестиваля шеф-повара демонстрируют высокую кухню из местных продуктов и по традиционным рецептам.

"За эти годы фестиваль из заводского, районного праздника вырос в заметное, титулованное явление событийного туризма. Мы придумали его, чтобы вернуться к традициям русской кухни и в то же время привнести в нашу жизнь понятие "высокой"кулинарии. И все же каждый год наш фестиваль наполняется новым содержанием", - заметил организатор фестиваля, председатель совета директоров АПЗ, председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы в формате шоу, в которых примут участие лучшие нижегородские шеф-повара, а также кулинарный театр.

По предварительной регистрации всем желающие увидят пять смен мастер-классов, их будут проводить два шеф-повара одновременно. В кулинарном театре свое мастерство покажут шефы из разных регионов России: Нижнего Новгорода, Костромы, Суздаля, Рязани, Ярославля.

Единственное настоящее соревнование во время фестиваля – это конкурс барбекю, в котором соревнуются команды по два человека. В этом году конкурс расширится. Впервые в нем будет организован отдельный турнир для поваров-профессионалов.

Гостей фестиваля также ждет большая развлекательная программа, которая завершится часовым концертом приглашенной звезды. Ярким финалом станет шоу, в рамках которого все гости фестиваля проводят арзамасского гуся в плавание по Морозовскому озеру.

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Теги:
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