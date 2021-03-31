Как необычно отпраздновать день рождения?

День рождения – праздник, который любят и взрослые, и дети. Если о детском торжестве полностью заботятся родители, то взрослым приходится самостоятельно что-то придумывать. Портал "Мой День" https://novgorod.birthday-place.ru/ поможет выбрать уникальное место и сделать праздник волшебным и запоминающимся.

5 способов отпраздновать день рождения по-особенному:

1. Тематическая вечеринка

Этот вариант подходит для тех, кто не хочет никуда ехать, да и бюджет ограниченный. Но простая вечеринка так не запомнится, как тематическая. Если все придут в костюмах, и праздник будет проходить в определенном стиле, то скучать уж точно никто не будет. Придумать тему проще простого. Можно перенестись в средневековье, можно представить себя героями 90-х, стать супергероями или героями какого-то фильма. Все зависит от фантазии именинника.

2. Прогулка на яхте или теплоходе

Прогуляться на яхте мечтают многие. Особенно есть на один день стать полноправным хозяином морского транспортного средства. Можно любоваться закатом на палубе, загорать и останавливаться в тех местах, где хочется. Конечно, особенно это актуально для тех, кто живет около моря. Если нет возможности арендовать яхту, то можно устроить себе романтическую прогулку на теплоходе.

3. Небольшое путешествие

Свой город мы все знаем прекрасно, а вот что происходит за городом – знают только единицы. Многие мечтают изучить окрестности, но не могут выбрать время на увлекательную поездку. День рождения – отличное время для того, чтобы побывать в тех местах, где всегда хотелось. Можно найти поблизости старинные деревеньки или посмотреть на достопримечательности местности, съездить на озеро или просто погулять по лесу.

4. Экстремальный праздник

Попробовать что-то новое и необычное в свой день рождения – отличный вариант. Такой день надолго останется в памяти. Прыжки с парашютом или погружение на глубину пользуется огромной популярностью. Именинники приглашают своих гостей на экстремальный праздник, и все остаются довольны. Можно записать видео дня, а потом показать друзьям.

5. Пикник

Ресторан, даже самый дорогой, никогда не заменит живописных мест и отдыха на природе. Очень часто люди на праздники отправляются за город и устраивают пикники. День рождения – не исключение. Провести самый важный день в жизни можно в лесу, на берегу реки или озера, а можно подняться в горы. Такой отдых никого не оставит равнодушным. Сегодня немало зон отдыха, которые предлагают арендовать домики и пожить вдали от цивилизации. Почему бы не оставить скучный и шумный город и не соединиться с природой?

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